Zeynep Sönmez, ABD Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ın ilk turunda ABD'li tenişçi Coco Gauff'a 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, 4 numaralı seribaşı olan ABD'li Coco Gauff ile karşı karşıya geldi. New York'ta düzenlenen tek kadınlar ilk tur maçında Sönmez, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setler sonucu 2-0 mağlup oldu. Dünya sıralamasında 53. basamakta bulunan milli tenisçi, ABD Açık'ta ilk turda elendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı