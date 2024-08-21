Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde üçüncü tura yükseldi

Sezonun son Grand Slam Tenis Turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek üçüncü eleme turuna yükseldi.

Elemelerin ilk turunda 22 numaralı seri başı Macar Dalma Galfi ile karşılaşan Sönmez, Galfi'yi 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. İkinci turda İsviçreli tenisçi Jil Teichmann karşısında korta çıkan Sönmez, 1 saat 21 dakika süren mücadelede Teichmann'ı 7-5 ve 6-0'lık setlerle yenerek üçüncü tura yükselmeyi başardı.

Zeynep'in ana tablo yolunda son rakibi elemelerin 2 numaralı seri başı, dünya 101 numarası Aliaksandra Sasnovich olacak.