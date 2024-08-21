Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde üçüncü tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı yenerek üçüncü tura yükseldi.
Sezonun son Grand Slam Tenis Turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek üçüncü eleme turuna yükseldi.
Elemelerin ilk turunda 22 numaralı seri başı Macar Dalma Galfi ile karşılaşan Sönmez, Galfi'yi 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. İkinci turda İsviçreli tenisçi Jil Teichmann karşısında korta çıkan Sönmez, 1 saat 21 dakika süren mücadelede Teichmann'ı 7-5 ve 6-0'lık setlerle yenerek üçüncü tura yükselmeyi başardı.
Zeynep'in ana tablo yolunda son rakibi elemelerin 2 numaralı seri başı, dünya 101 numarası Aliaksandra Sasnovich olacak.