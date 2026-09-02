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Zeynep Sönmez, ABD Açık'a veda etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasının 53. basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Gauff ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl 2. turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.

Kaynak: AA
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