Zerenspor, Kuzeyboru'yu 3-2 yenerek seriyi kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı ve 5'incilik karşılaşmalarına çıkma hakkı kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu
Zerenspor: Yasemin Şahin, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Mihajlovic, Kochurina, Fatma Beyaz)
Kuzeyboru: Kurilo, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Peralta)
Setler: 20-25, 25-16, 25-22, 20-25, 15-13
Süre: 118 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor, ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Rakibine 2-0 üstünlük kurarak seriyi kazanan Zerenspor, 5'incilik karşılaşmalarına çıkacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor