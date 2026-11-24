Zerenspor, CEV Kupası 16'lı finallerinde OK Herceg Novi'yi deplasmanda 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zerenspor, CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi deplasmanda 3-0 yendi. 25-19, 25-17 ve 25-22'lik setlerle kazanan Zerenspor, 3 Aralık'ta sahasında oynayacağı rövanşta en az iki set alması ya da galip gelmesi halinde 8'li finallere kalacak.
Zerenspor, CEV Voleybol Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi deplasmanda 3-0 yendi.
Herceg Novi kentindeki Igalo Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada başkent ekibi, rakibini 25-19, 25-17, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Zerenspor, bu eşleşmenin ikinci maçında OK Herceg Novi takımını 3 Aralık'ta sahasında konuk edecek. Başkent temsilci, ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyette adını 8'li finallere yazdıracak.
Kaynak: AA