Zerenspor Kadın Voleybol Takımı, 4 sporcusuna veda etti
Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Aleksandra Uzelac ve Ofelia Malinov ile gelecek sezon için sözleşme yenilemedi.
Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 4 sporcusuyla sözleşme yenilemedi.
Ligde 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ettikten sonra play-off etabını 4. sırada tamamlayan başkent ekibi, Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Aleksandra Uzelac ve Ofelia Malinov'un gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel