Haberler

Zerenspor Kadın Voleybol Takımı, 8 oyuncuyla anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 2026-27 sezonu öncesinde Hilal Kocakara, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Anna Dodson, Dicle Nur Babat, Adhuoljok Malual, Anna Nicoletti ve Fatma Şekerci ile anlaşarak 8 oyuncuyu kadrosuna kattı. Başkent ekibi, geçen sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 2026-27 sezonu kapsamında 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre, yeni sezon için Hilal Kocakara, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Anna Dodson, Dicle Nur Babat, Adhuoljok Malual, Anna Nicoletti, Fatma Şekerci ile anlaşmaya varıldı.

Başkent ekibi, 2025-26 sezonunda ligi 4. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı

Tecavüz suçlamaları nedeniyle Dünya Kupası'ndan oldu

Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

Kalabalığın arasında görünce dayanamadı! Yaptığına beğeni yağıyor
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi