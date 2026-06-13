Zerenspor Kadın Voleybol Takımı, 8 oyuncuyla anlaştı
Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 2026-27 sezonu öncesinde Hilal Kocakara, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Anna Dodson, Dicle Nur Babat, Adhuoljok Malual, Anna Nicoletti ve Fatma Şekerci ile anlaşarak 8 oyuncuyu kadrosuna kattı. Başkent ekibi, geçen sezonu 4. sırada tamamlamıştı.
Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 2026-27 sezonu kapsamında 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, yeni sezon için Hilal Kocakara, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Anna Dodson, Dicle Nur Babat, Adhuoljok Malual, Anna Nicoletti, Fatma Şekerci ile anlaşmaya varıldı.
Başkent ekibi, 2025-26 sezonunda ligi 4. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel