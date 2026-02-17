CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi: SSC Palmberg Schwerin: 1 Zeren SK: 3

Zeren Spor Kulübü, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Alman temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 mağlup etti.

Zeren SK, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Alman temsilcisi SSC Palmberg Schwerin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Palmberg Arena'da tribünlerin tamamen dolduğu atmosferde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Zeren Spor Kulübü oldu. Karşılaşma dengeli başladı. İlk bölüm 9-9 eşitlikle geçilirken, set ortasında 19-16 ile üç sayılık farkı yakalayan Zeren Spor oyunun kontrolünü eline aldı. Kontrolü kaybetmeyen Başkent ekibi, seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete ev sahibi ekip 8-4'lük seriyle başladı. Ancak Zeren Spor oyun disiplininden kopmadı. 16-19 ile öne geçen Zeren, Alman ekibinin geri dönüşü ile skor 20-19 ev sahibi lehine çevrilse de setin son bölümünde hata yapmayan Zeren Spor Kulübü, ikinci seti de 25-21 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Schwerin etkili hücum performansıyla öne çıktı. 18-13'lük üstünlüğü yakalayan Alman temsilcisi, tempoyu belirledi ve set 25-21 ev sahibi ekibin oldu.

Dördüncü sete 4-2 geride başlayan Türk ekibi, devam eden bölümde rakibin hatalarını iyi değerlendirdi ve 12-8 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde geri dönüşe izin vermeyen Zeren Spor, seti 25-14, maçı ise 3-1 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı