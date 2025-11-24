Haberler

Zeren Spor Kulübü, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Hazır

Güncelleme:
Zeren Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yiğit Zeren, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın büyük bir fırsat olduğunu belirtti. İlk maçlarını son şampiyon Imoco Volley'e karşı oynayacaklarını ifade eden Zeren, kulüp olarak iddialı olduklarını ve taraftarlarını mücadelelerine davet etti.

Zeren Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yiğit Zeren, ilk kez yer alacakları CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni "zorluk değil fırsat" gördüklerini söyledi.

Mustafa Yiğit Zeren, AA muhabirine açıklamasında, isim sponsoru oldukları önemli organizasyonda mücadele etmelerinin kulüp ve başkent adına gurur kaynağı olduğunu belirterek "CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkacağımız için büyük heyecan yaşıyoruz. Grubumuzdaki ilk mücadelemizi, son şampiyon Imoco Volley'e karşı vereceğiz. Bunun yanı sıra LKS Commercecon ve Dresdener gibi Avrupa'nın köklü ekipleriyle mücadele edeceğiz. Bu rekabeti zorluk değil kalitemizi, oyun karakterimizi ve sahadaki inatçılığımızı göstermek için büyük fırsat görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sultanlar Ligi'nin Avrupa voleybolunun en kuvvetlilerinden olduğunu dile getiren Zeren, "Biz de bu gücün bir temsilcisi olarak sahada göstereceğimiz mücadeleyle hem Sultanlar Ligi'nde hem de Avrupa arenasında iddiamızı ortaya koymak istiyoruz. Tüm taraftarlarımıza takımımıza verdikleri destekleri için teşekkür ediyor ve onları evimizde oynayacağımız müsabakalarda bu voleybol şölenine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
