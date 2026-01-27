Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında İtalyan temsilcisi Imoco Volley'e 3-0 yenilerek grup aşamasındaki 2. mağlubiyetini aldı. Takım, sakatlık nedeniyle Kübra Akman'dan yoksun sahaya çıktı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)
Zeren Spor : Saliha Şahin, Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Gatina, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)
Imoco Volley: Gabi Guimaraes, Fahr, Haak, Zhu, Lubian, Wolosz (De Gennaro, Daalderop, Scognamillo)
Setler: 21-25, 18-25, 21-25
Süre: 79 dakika
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-0 yenildi.
Sultanlar Ligi'ndeki Aras Kargo karşılaşmasında sakatlanan Kübra Akman'dan yoksun sahaya çıkan Zeren Spor, deplasmanda 3-2 yenildiği rakibine sahasında da kaybederek gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley ise 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.