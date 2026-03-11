Zeren Spor, Imoco Conegliano'ya mağlup oldu

Haberler

Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano'ya 3-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak. Zeren Spor'un turu geçebilmesi için 3-0 veya 3-1 lik galibiyet alması ve altın sette kazanması gerekiyor.

Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano takımına 3-0 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak. Zeren Spor'un turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip gelmesi, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Laszlo Adler (Macaristan)

Zeren Spor: Beyza, Malinov, Uzelac, Aleksic, Lazareva, Saliha, Özlem (L) (Eylül, Mihajlovic, Gatina, Janset)

Imoco Conegliano: Sillah, Fahr, Haak, Zhu, Chirichella, Wolosz, de Gennaro (L) (Scognamillo, Daalderop)

Setler: 21-25, 18-25, 17-25

Süre: 77 dakika (28, 26, 23) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
