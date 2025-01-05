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Zeren Spor, Beşiktaş'ı 3-2 Mağlup Etti

Zeren Spor, Beşiktaş'ı 3-2 Mağlup Etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Zeren Spor, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç setleri 17-25, 25-16, 24-26, 25-23, 15-13 sonuçlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan

Zeren Spor : Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Fabris, Yasemin Şahin, İdil Naz Başcan, Kochurina)

Beşiktaş : Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)

Setler: 17-25, 25-16, 24-26, 25-23, 15-13

Süre: 133 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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