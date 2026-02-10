Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maç süreleri 81 dakika sürdü ve setler 23-25, 20-25, 13-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Ebru Kaya, Figen Özgüzel

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Adelusi, Merve Tanıl, Selin Adalı, Leyva)

Zeren Spor : Şeyma Ercan, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Saliha Şahin)

Setler: 23-25, 20-25,13-25

Süre: 81 dakika (32, 28, 21)

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
