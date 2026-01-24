Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zeren Spor, Aras Kargo takımını setlerdeki üstün performansıyla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin

Aras Kargo: Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Kalandadze, Gamboa (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ramos, Anthouli)

Zeren Spor : Kübra Akman, Lazareva, Janset Cemre Erkul, Uzelac, Saliha Şahin, Malinov (Özlem Güven, Beyza Arıcı, Ceren Önal)

Setler: 25-27, 16-25, 16-25

Süre: 36, 25, 33 (94 dakika)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zeren Spor, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

