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Sopic: Beşiktaş farklı seviyede, atmosfer inanılmazdı

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Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından siyah-beyazlıların çok üstün olduğunu, taraftar atmosferinin inanılmaz olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, Beşiktaş'ın kendilerine göre çok farklı seviyede olduğunu söylerken, siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden de övgüyle bahsetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, "Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle daha iyi takım olan Beşiktaş'tı. Benim ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. Ben ve takımım bunu biliyorduk ama yine de oyuncularımla gurur duyuyorum iyi savaştıkları için. Belki siz medya için biraz garip olabilir, 3-0 kaybettikten sonra koçun buraya gelip oyuncularımla gurur duyuyorum demesi. Ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. Dolayısıyla o seviyelere bizim de gelmemiz biraz zor. Beşiktaş belki bugün daha fazla gol bulabilirdi. Ben takımım tarafında bazı hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki. Maçın başında kornerden ve daha sonra penaltıdan goller yedik. Ama bu demek değil ki Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı. Takımımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Atmosfer inanılmazdı"

Siyah-beyazlı taraftarların Tüpraş Stadyumu'nda oluşturduğu atmosferden de övgüyle bahseden Sopic, "Beşiktaş'ın çok fazla maçını izledim. Dürüstçe söyleyebilirim ki Beşiktaş çok farklı bir seviyede. Onlar takımlarına yatırım yaparak bu seviyelere geliyor. Biz de Konferans Ligi'nde oynayacağımız için mutluyuz. Belki bizim için daha iyi olacak. Konferans Ligi'nde ve ligde kendimize odaklanacağız. Dolayısıyla Beşiktaş'la kıyaslanmak gerçekten zor. Ben dürüst bir insanım. Hiçbir zaman bu maçtan sonra gidip de '4-0 evimizde kazanabiliriz' diyemem. Eğer karşı rakip bizden iyiyse bazen de sadece onu tebrik etmek gerekir. O yüzden ligde ve Konferans Ligi'nde oynayacağımız maçlar için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca şunu söylemek istiyorum ki bugün taraftarlar ve atmosfer gerçekten inanılmazdı. Burada oynadığımız için oldukça mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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