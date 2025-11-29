Haberler

Zeljko Obradovic Partizan'dan Ayrıldı

Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı, efsanevi başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasını geri çekmediğini ve görevinden ayrıldığını açıkladı. Yönetim, Obradovic'i ikna etmeye çalıştı ancak sağlık sorunlarını öne süren Obradovic, istifasını bırakmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ostoja Mijailovic ve yönetim kurulu üyelerinin Obradovic'i kararını değiştirmeye ikna etmek için birkaç kez girişimde bulunduğu ancak deneyimli çalıştırıcının sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek istifasını geri çekmediği kaydedildi.

Yönetim kurulu ile Obradovic arasındaki toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü, Obradovic'in kendisine verilen destek için teşekkür ettiği belirtildi.

Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
