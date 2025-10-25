Zeliha Nil Çukurluoğlu Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da düzenlenen Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Monte Carlo kentindeki organizasyonda Zeliha Nil Çukurluoğlu, 14 yaş altı kategorisinde korta çıktı.

Finalde Danimarkalı rakibi Emilia Henningsen'i toprak zeminde 2-6, 6-2, 6-1'lik setlerle 2-1 yenen milli sporcu, Türkiye'nin bu seviyedeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Genç sporcu, ayrıca 2000 yılında erkekler 14 yaş altı kategorisinde şampiyon olan Rafael Nadal'ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimler arasına adını ekledi.