Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin aylık 80 bin TL maaş aldığı öğrenildi. Bu durum, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu belirtti. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
MAAŞI AZ BULUNDU
Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle'nin aylık maaşının 80 bin TL olduğu öğrenildi. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
GÜNDEM OLDU
Göle'nin maaşı özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu dile getirdi.