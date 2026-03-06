Haberler

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin aylık 80 bin TL maaş aldığı öğrenildi. Bu durum, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu belirtti. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

  • Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin aylık maaşı 80 bin TL'dir.
  • Zeki Murat Göle'nin maaşı, Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında düşük bulunmuştur.
  • Zeki Murat Göle'nin maaşı, futbol kamuoyunda ve sosyal medyada tartışmalara neden olmuştur.

Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin maaşı gündeme geldi. Tecrübeli antrenörün aylık 80 bin TL kazandığının ortaya çıkması, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

MAAŞI AZ BULUNDU

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle'nin aylık maaşının 80 bin TL olduğu öğrenildi. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

GÜNDEM OLDU

Göle'nin maaşı özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu dile getirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Trump: İran'a kara birlikleri göndermek zaman kaybı

Trump'tan kara harekatı çıkışı! Yaptığı yorum gerilimi tırmandıracak
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan derbi için prim kararı

Karar verildi! Derbiyi kazanırlarsa yaşadılar
Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp

Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp