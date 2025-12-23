Zeki Çelik'e bir dev talip daha
İsmi Manchester City ve Chelsea ile anılan milli futbolcu Zeki Çelik'e bir dev talip daha çıktı. Yüksek maliyetli transferlerden kaçınmak isteyen Juventus, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.
- Juventus, Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.
- Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi sona eriyor ve yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.
- Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla 20 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.
Son dönemde ismi sık sık Manchester City ve Chelsea ile anılan milli futbolcu Zeki Çelik'e dev bir talip daha çıktı.
ZEKİ'YE SON TALİP JUVENTUS
Tutto Juve'nin haberine göre; Maddi sıkıntılar yaşayan Juventus, gelecek dönemde büyük transferler yapmak yerine, yüksek maliyetli isimlerden kaçınarak fırsat transferleri kovalayacak. Bu doğrultuda Torino ekibi, gözünü Roma'da forma giyen milli yıldızımıza çevirdi.
BONSERVİS ÖDEMEDEN KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Haberde, Juventus'un son dönemdeki performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istediği, siyah-beyazlıların, sözleşmesi sona erecek olan deneyimli ismi bonservis ödemeden renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı. Roma ve Zeki Çelik'in yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadığı, bu anlamda Juventus'un elinin bu transferde güçleneceği dile getirildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Piyasa değeri 12 milyon euro olan Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.