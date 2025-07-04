Zeki Akparlar FK, U11 Ligi Play-Off Finalinde Şampiyon Oldu

Zeki Akparlar FK, U11 Ligi Play-Off Finalinde Şampiyon Oldu
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Kayseri U11 Ligi Play-Off finalinde Zeki Akparlar FK, penaltı atışları sonucu Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kayseri U11 Ligi Play-Off final maçında Zeki Akparlar FK; rakibi Kayserispor'u penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakem: : Dilber Sıla Başıaçık

Zeki Akparlar FK U11: Murat Aksoğan, Ahmet Eymen A., Ahmet Sami O. (M. Enes dk.17), Ahmet Talha, Kuzey Kuvat, M. Talha Akkoyun, Emir Berke Güler, (Enes Alan dk.40), Burhan K.

Kayserispor U11: Berke Sarı, Ali Batuhan Ç., Musa Karakütük, Sefer Efe Vural, (Onur K. dk.36), Mert Ömer İ., Mehmet Eren E., Sefa Delibudak, M.Ali Güzel, (Mustafa E.)

Gol olan penaltılar: Burhan Kılıçoğlu, Ahmet Eymen Adıyaman, M. Balcı Nar, Kuzey Kavut (Zeki Akparlar FK U11), Musa Karakütük, Mustafa Kemal Yüksel (Bellona Kayserispor U11)

Kaçan penaltılar: Mert Ömer İncekaya, Mehmet Eren Eritir (Bellona Kayserispor U11) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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