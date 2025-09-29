Zehra Özdemir, Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Dünya 6.'sı Oldu

Hakkarili milli sporcu Zehra Özdemir, 22 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası 1. Serisinde dünya 6'ncısı oldu.

Şampiyonada ilk turda sergilediği üstün performansla dikkat çeken Özdemir, önemli bir başarıya imza atarak dünya 6'ncısı oldu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi ve ilimizi gururla temsil eden sporcumuz Zehra Özdemir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - HAKKARİ