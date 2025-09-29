Haberler

Zehra Özdemir, Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Dünya 6.'sı Oldu

Zehra Özdemir, Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Dünya 6.'sı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkarili milli sporcu Zehra Özdemir, 22 ülkenin katıldığı Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası 1. Serisinde gösterdiği performansla dünya 6.'sı olarak önemli bir başarıya imza attı.

Hakkarili milli sporcu Zehra Özdemir, 22 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası 1. Serisinde dünya 6'ncısı oldu.

Şampiyonada ilk turda sergilediği üstün performansla dikkat çeken Özdemir, önemli bir başarıya imza atarak dünya 6'ncısı oldu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi ve ilimizi gururla temsil eden sporcumuz Zehra Özdemir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü canlı yayında anlattı

Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.