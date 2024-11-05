Zehra Güneş spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı ve aynı zamanda VakıfBank Kaptanı olan Zehra Güneş, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Spordaki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş sosyal medya hesabından ağırlık kaldırdığı anları paylaştı. Genç sporcunun bu esnada hiç zorlanmamasına "Güzel olduğu kadar güçlü de", "Hiç zorlanmıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.