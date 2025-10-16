Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, kariyeri, çocukluğu ve ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Milli voleybolcu, zorluklarla dolu geçmişinden bugüne uzanan yolculuğunu anlattı.

"AİLEM HER ZAMAN YANIMDAYDI"

VakıfBank'ın başarılı kaptanı Zehra Güneş, kariyerine dair içten açıklamalarda bulunarak ailesinin desteğini hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

"Ailem her zaman destekledi. Bir saniye bile yanımda olmadıklarını hatırlamıyorum. Küçükken durumumuz çok iyi değildi. Babam, kendisi bir şey yapmasa bile beni antrenmana götürürdü. Annem, iki küçük kardeşimle birlikte beni yalnız gitmeyeyim diye antrenmanlara getirirdi. Her zaman desteklerini hissettim."

"GELECEĞİN STARI OLMAK İSTER MİSİN?"

Voleybol serüveninin nasıl başladığını da anlatan Zehra, "Boyum uzun olunca voleybola yönlendirdiler. Hayal kuran biri değildim ama yaptığım işte en iyisi olmam gerektiğini hissediyordum. Seçmelere gelmişlerdi, antrenörüm bana 'Geleceğin starı olmak ister misin?' dedi. Ertesi gün seçmelere gittim, seçildim ve VakıfBank'ta voleybola başladım" dedi.

"SAHADAN EN SON BEN ÇIKIYORDUM"

Başarısının arkasında çok büyük bir emeğin olduğunu vurgulayan Güneş, disiplinini ve kararlılığını, "Bana 'Star olabilirsin' dediler ya, ben de ekstra antrenmanlara gittim. Sahadan en son ben çıkıyordum. Bu kadar fedakarlık yapan insanlar, aslında ne kadar çok emek verdiklerinin farkında olmuyorlar. Başarı gelmeyince 'Neden ulaşamıyorum?' diye sorgularken, yaptıkları fedakarlıklar gözlerinin önünden film şeridi gibi geçiyor" dedi.

"FARKINDA OLMADAN MÜCADELE EDİYORDUM"

Zehra Güneş'in sözleri, sporculuk kariyerinin yalnızca yetenekle değil, güçlü bir karakter ve inançla şekillendiğini bir kez daha gösterdi. Milli yıldız, geçmişte yaşadığı zorlukların kendisini bugünlere taşıdığını vurgulayarak genç sporculara ilham veren bir mesaj verdi.