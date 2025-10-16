Haberler

Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Haber Videosu

VakıfBank'ın başarılı kaptanı Zehra Güneş, kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Zorluklarla dolu geçmişinden bugüne uzanan yolculuğunu anlatan Güneş, "Küçükken durumumuz çok iyi değildi. Babam, kendisi bir şey yapmasa bile beni antrenmana götürürdü. Annem, iki küçük kardeşimle birlikte beni yalnız gitmeyeyim diye antrenmanlara getirirdi. Her zaman desteklerini hissettim" dedi.

VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, kariyeri, çocukluğu ve ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Milli voleybolcu, zorluklarla dolu geçmişinden bugüne uzanan yolculuğunu anlattı.

"AİLEM HER ZAMAN YANIMDAYDI"

VakıfBank'ın başarılı kaptanı Zehra Güneş, kariyerine dair içten açıklamalarda bulunarak ailesinin desteğini hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

"Ailem her zaman destekledi. Bir saniye bile yanımda olmadıklarını hatırlamıyorum. Küçükken durumumuz çok iyi değildi. Babam, kendisi bir şey yapmasa bile beni antrenmana götürürdü. Annem, iki küçük kardeşimle birlikte beni yalnız gitmeyeyim diye antrenmanlara getirirdi. Her zaman desteklerini hissettim."

"GELECEĞİN STARI OLMAK İSTER MİSİN?"

Voleybol serüveninin nasıl başladığını da anlatan Zehra, "Boyum uzun olunca voleybola yönlendirdiler. Hayal kuran biri değildim ama yaptığım işte en iyisi olmam gerektiğini hissediyordum. Seçmelere gelmişlerdi, antrenörüm bana 'Geleceğin starı olmak ister misin?' dedi. Ertesi gün seçmelere gittim, seçildim ve VakıfBank'ta voleybola başladım" dedi.

"SAHADAN EN SON BEN ÇIKIYORDUM"

Başarısının arkasında çok büyük bir emeğin olduğunu vurgulayan Güneş, disiplinini ve kararlılığını, "Bana 'Star olabilirsin' dediler ya, ben de ekstra antrenmanlara gittim. Sahadan en son ben çıkıyordum. Bu kadar fedakarlık yapan insanlar, aslında ne kadar çok emek verdiklerinin farkında olmuyorlar. Başarı gelmeyince 'Neden ulaşamıyorum?' diye sorgularken, yaptıkları fedakarlıklar gözlerinin önünden film şeridi gibi geçiyor" dedi.

"FARKINDA OLMADAN MÜCADELE EDİYORDUM"

Zehra Güneş'in sözleri, sporculuk kariyerinin yalnızca yetenekle değil, güçlü bir karakter ve inançla şekillendiğini bir kez daha gösterdi. Milli yıldız, geçmişte yaşadığı zorlukların kendisini bugünlere taşıdığını vurgulayarak genç sporculara ilham veren bir mesaj verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar

TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
Alman devi gözden çıkardı, Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Saran devrede! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.