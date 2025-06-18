Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynadığı maçta Zehra Güneş, koruyucu gözlük ile mücadele etti. Zehra Güneş'in antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi nedeniyle gözünün etrafında şişlik oluştu ve bu önlemi aldığı öğrenildi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamladı.

ZEHRA GÜNEŞ GÖZLÜKLE OYNADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş'in karşılaşmada gözlük takması dikkatleri çekti. Milli yıldız, zorlu maçta koruyucu gözlük ile mücadele etti.

Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

'ANTRENMANDA GÖZÜME TOP GELDİ'

Öte yandan Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni de ortaya çıktı. Yıldız ismin antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluştuğu açıklandı. Milli voleybolcunun maskeyi çıkardığı anlarda gözünde kızarıklık olduğu ve tamamen geçmediği gözlemlendi.

Maç sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Zehra Güneş, "Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim devam etmek istedim." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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