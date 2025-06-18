Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamladı.

ZEHRA GÜNEŞ GÖZLÜKLE OYNADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş'in karşılaşmada gözlük takması dikkatleri çekti. Milli yıldız, zorlu maçta koruyucu gözlük ile mücadele etti.

'ANTRENMANDA GÖZÜME TOP GELDİ'

Öte yandan Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni de ortaya çıktı. Yıldız ismin antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluştuğu açıklandı. Milli voleybolcunun maskeyi çıkardığı anlarda gözünde kızarıklık olduğu ve tamamen geçmediği gözlemlendi.

Maç sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Zehra Güneş, "Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim devam etmek istedim." şeklinde konuştu.