Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank forması giyen Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE II'DE MÜCADELE EDİYOR

Kariyerine 2019 yılında TVF Spor Lisesi'nde başlayan, 2021'de VakıfBank II forması giyen İrem Güneş, sonrasında Karayolları ve Edremit Bld. Altınoluk takımlarında oynadı. Şu anda Fenerbahçe II kadrosunda yer alan genç pasör çaprazı, gelişimiyle dikkat çekerken geleceğin önemli voleybolcularından biri olarak gösteriliyor.

HERKES İKİZ SANDI

2004 doğumlu genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli takımla maça çıktığı andan bir kareyi takipçileriyle paylaşan İrem Güneş'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Sporseverler, genç voleybolcunun, ablası Zehra Güneş ile olan benzerliğine dikkat çekti. Yapılan yorumlarda, 'Ablasının aynısı', 'İkiz gibiler', 'Kariyerleri de inşallah yüzleri gibi birbirine benzer' yorumları yapıldı.

İşte o paylaşım;