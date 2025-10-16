Haberler

Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Sarı-lacivertli formayla bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alırken, sporseverler iki kardeşin birbirine olan benzerliğine dikkat çeken yorumlar yaptı.

Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank forması giyen Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE II'DE MÜCADELE EDİYOR

Kariyerine 2019 yılında TVF Spor Lisesi'nde başlayan, 2021'de VakıfBank II forması giyen İrem Güneş, sonrasında Karayolları ve Edremit Bld. Altınoluk takımlarında oynadı. Şu anda Fenerbahçe II kadrosunda yer alan genç pasör çaprazı, gelişimiyle dikkat çekerken geleceğin önemli voleybolcularından biri olarak gösteriliyor.

HERKES İKİZ SANDI

2004 doğumlu genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli takımla maça çıktığı andan bir kareyi takipçileriyle paylaşan İrem Güneş'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Sporseverler, genç voleybolcunun, ablası Zehra Güneş ile olan benzerliğine dikkat çekti. Yapılan yorumlarda, 'Ablasının aynısı', 'İkiz gibiler', 'Kariyerleri de inşallah yüzleri gibi birbirine benzer' yorumları yapıldı.

İşte o paylaşım;

Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Bursa'da su getirmek için Çınarcık Barajı'ndan boru döşeniyor

Susuzluktan kırılan şehrimizde alınan son önlem
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.