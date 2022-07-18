Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

BRONZ MADALYAYI KAÇIRDIK

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan'a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

ZEHRA GÜNEŞ GÜNDEM OLDU

Zehra Güneş'in maçta gösterdiği mücadele voleybolseverler tarafından takdir topladı. Gösterdiği yüksek eforlu mücadeleden dolayı nefes nefese kalan Güneş için sosyal medyada övgü sözleri sarf edildi.