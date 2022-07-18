Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu - Haberler

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Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3.'lük maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlılar bronz madalyayı kaçırarak, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Maçta gösterdiği mücadeleyle takdir toplayan Zehra Güneş ise sosyal medyada gündem oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

BRONZ MADALYAYI KAÇIRDIK

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan'a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu

ZEHRA GÜNEŞ GÜNDEM OLDU

Zehra Güneş'in maçta gösterdiği mücadele voleybolseverler tarafından takdir topladı. Gösterdiği yüksek eforlu mücadeleden dolayı nefes nefese kalan Güneş için sosyal medyada övgü sözleri sarf edildi.

Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu

Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Zehra Güneş voleybol Spor Haberler

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