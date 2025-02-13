Zehra Güneş defterini kapattılar

VakıfBank'ta oynayan milli voleybolcu Zehra Güneş'in sezon sonundan takımından ayrılabileceği ileri sürülüyordu.

AÇIKLAMA GELDİ

Zehra Güneş'in Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'nın Imoco Conegliano takımıyla da görüştüğü iddia ediliyordu. Imoco Conegliano'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

İtalyan basınından Il Gazzettino'nun haberine göre Imoco Başkanı konuyla ilgili bir soruya "Kesinlikle onu aramadık. Gerçekten hiç aramadık. Ne bu yılda ne de geçmişte bizimle, bizim voleybol tarzımızla hiçbir alakası bulunmuyor. Bu, bazı menajerlerin yaptığı küçük bir oyun ve hiç hoşlanmadığım bir şey. Beklentiler yaratmak için yayılan söylentiler, bizi de buna dahil etmek saçma. Tekrar ediyorum: Bizim ekonomik kaynaklarımız var ama bizden çok daha fazlasına sahip olanlar da var. Ve biz açık artırmalara katılmıyoruz" dedi.