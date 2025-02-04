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Zehra Güneş adım adım Fenerbahçe'ye

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Milli voleybolcu ve VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş'in, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Ancak, hem Güneş hem de VakıfBank tarafından sözleşme hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli orta oyuncunun transferde Fenerbahçe'ye yöneldiği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Voleybol Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre, 25 yaşındaki voleybolcunun transferde rotayı Fenerbahçe Medicana'ya çevirdiği belirtildi. Milli voleybolcu Zehra Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Güneş ve VakıfBank'tan ise sözleşme için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Zehra Güneş geçtiğimiz Eylül ayından bu yana VakıfBank'ın kaptanlık görevini üstlendi. 25 yaşındaki voleybolcudan önce Sarı-Siyahlı ekibin kaptanı ise Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes olmuştu.

Zehra Güneş adım adım Fenerbahçe'ye
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Offf.. Hadi bakalım

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sermaye transferi

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