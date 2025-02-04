Zehra Güneş adım adım Fenerbahçe'ye

Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli orta oyuncunun transferde Fenerbahçe'ye yöneldiği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Voleybol Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre, 25 yaşındaki voleybolcunun transferde rotayı Fenerbahçe Medicana'ya çevirdiği belirtildi. Milli voleybolcu Zehra Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Güneş ve VakıfBank'tan ise sözleşme için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Zehra Güneş geçtiğimiz Eylül ayından bu yana VakıfBank'ın kaptanlık görevini üstlendi. 25 yaşındaki voleybolcudan önce Sarı-Siyahlı ekibin kaptanı ise Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes olmuştu.