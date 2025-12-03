Haberler

Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazandı

Nairobi'de düzenlenen Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, kadınlar +73kg'da dünya şampiyonu oldu. Zehra, finalde Yunan rakibi Artemia Kitsiou'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 4 sporcumuz mücadele ederken kadınlar +73kg'da Zehra Begüm Kavukcoğlu altın madalyanın sahibi oldu.

Zehra Begüm Kavukcuoğlu, ilk turda Hindistan'dan Jyoti Yadav, çeyrek finalde ABD'den Naomi Alade, yarı finalde Fas'tan Imane Khayari ve finalde Yunanistan'dan Artemia Kitsiou'yu yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı.

İlk gün tatamiye çıkan sporcularımızdan erkekler +87kg'da Rahmet Baran Şimşek çeyrek final, 58kg'da Furkan Ubeyde Çamoğlu ilk tur ve kadınlar 49kg'da Zeynep Duru Kokoç ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Dört gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde dört sporcumuz tatamiye çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
