Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma, ilk yarıda golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da çeşitli pozisyonlar bulmasına rağmen, skoru değiştiremedi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser, Görkem Sağlam, Benes, Mendes, Cardoso, Chalov

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Keita, Show, Tayfur Bingöl, Rivas, Can Keleş, Petkovic

Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser (Zecorner Kayserispor) Dk. 45 Haidara (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

14. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada sol taraftan Benes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top, az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan Benes'in kaleye paralel gönderdiği ortada altı pas içerisine koşu yapan Cardoso, önünde geçen topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

G.Saraylıların çok beğendiği isme salladı: 30 milyonluk topçu değil
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu