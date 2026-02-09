Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma, ilk yarıda golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da çeşitli pozisyonlar bulmasına rağmen, skoru değiştiremedi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser, Görkem Sağlam, Benes, Mendes, Cardoso, Chalov
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Keita, Show, Tayfur Bingöl, Rivas, Can Keleş, Petkovic
Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser (Zecorner Kayserispor) Dk. 45 Haidara (Kocaelispor)
14. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
31. dakikada sol taraftan Benes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top, az farkla auta gitti.
33. dakikada sol kanattan Benes'in kaleye paralel gönderdiği ortada altı pas içerisine koşu yapan Cardoso, önünde geçen topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.
