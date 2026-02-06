Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 21 Şubat'ta yapılacak

Haberler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, 21 Şubat'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kulübün açıklamasına göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurul, saat 11.00'de başlayacak.

Seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 1 hafta sonra aynı yerde ve saatte yapılacak.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, 2 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

