Zecorner Kayserispor'da, Trabzonspor maçı mesaisi

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanlarına devam ediyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı.

Pas ve baskı çalışmasının ardından idman, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmasıyla sona erdi. İç Anadolu ekibi yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

