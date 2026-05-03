Zecorner Kayserispor - ikas Eyüpspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ile ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeteri kadar pas yapamadıklarını söyleyen Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "İlk yarı için tek kelime şunu söyleyebilirim; berbattık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha önce de konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık. Yeteri kadar pas yapamadık. Şans yaratamadık. İkinci yarı biraz da bu durumun bizde yarattığı baskı ile daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu onların sahasında kullanmaya başladık. Şans yarattık ama şansları değerlendirme konusunda geldiğimizden beri yine yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle bu son 2 maçlık tam bir savaşa dönecek bu dönemde daha çok skor ve gol üretmemiz gerekiyor. Son 2 maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ATİLA GERİN: OYUNU DOMİNE ETTİK

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin ise, "Alt sıralarda 28 ve 26 puanlı iki takım mücadelesi. Kayserispor'un da iki puan gerimizde olması ve bizimle oynayıp bizi altına almasını düşünürsek, kazanıp şehir olarak çok iyi hazırlandıkları bir atmosferde geçen hafta maç kazanıp moral kazanmışlardı. Taraftarları da birinci dakikadan maçın bitişine kadar inanılmaz destek verdi. Oyuncularını inanılmaz ayakta tuttu. Buna rağmen biz hafta içinde yaptığımız çalışmalarda, analizlerde Kayserispor'un son 3-4 maçtaki durumunda tekli baskıya geliyorlardı. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı oyunu domine ettik. Pozisyonlar bulduk. Ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonlu ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık. Ama golü de bulduk, duran toptan. Fakat skoru artıramadık. Bu sürede Kayserispor da ilk yarının son 10 dakikası can havliyle tekrar bir mücadele, tekrar skoru dengelemek için büyük bir mücadele verdi" dedi.

'ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR DÜŞME POTASI VAR'

Ligde kalma ümitlerini gelecek haftaya güçlü bir şekilde taşıdıklarını da söyleyen Gerin, "İkinci yarıya çıkarken söylemiştim. Kaos futboluna, karambole dönersek rakibe yarar diye sakin kalmaya çalışalım dedim ama bunu ikinci yarı başaramadık. Mecburen Kayserispor'un uzun topları, dönen topları almak istemesiyle biraz oyun istediğimiz gibi olmadı. Rakip de orada uzun forvetlerini oyuna aldı. Kenardan ortalar, uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. İlk yarı oyun bizim hakkımızdı ama ikinci yarı için bir şey diyemem. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor. Diğer sonuçlar geldiği için en azından ümidimizi haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz. İçeride oynayacağız. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Rakibimiz, rakiplerimiz deplasmana gidenler var, birbiriyle oynayanlar var. Çok çekişmeli bir düşme potası var. Yani inanılmaz çekişmeli bir düşme potası var. Bugün iki takıma da baştan söyleseler, beraberliği kimse kabul etmezdi herhalde. Ama işte maçtan sonra bir puan bize biraz daha iyi oldu gibi" diye konuştu.

