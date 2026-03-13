Haberler

Zara Belediye Başkanı Çelik ve iş insanı Yatar'dan başarılı sporculara destek

Zara Belediye Başkanı Çelik ve iş insanı Yatar'dan başarılı sporculara destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve hayırsever iş insanı Yahya Yatar, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek başarılı sporcularla bir araya geldi. Ziyarette şampiyon badminton takımına raket ve futbol takımlarına forma desteği sağlandı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve hayırsever iş insanı Yahya Yatar, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek başarılı sporcularla bir araya geldi.

Ziyarette Sivas il müsabakalarında şampiyon olan badminton takımına Çelik tarafından raket hediye edildi, iş insanı Yahya Yatar da U-18 ve kadın futbol takımlarına forma desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "İlçemizde futbol, güreş, badminton, voleybol, basketbol branşlarında 150 civarında sporcu öğrencimizin yetişiyor olması ve yerel, ulusal müsabakalarda elde ettikleri başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Sporcularımızın ihtiyaç duydukları her desteği sağlayarak onların yanlarında oluyoruz. İş insanlarımız da bu başarılara destek olmaktadırlar, kendilerine de teşekkür ediyorum. Gençlik Spor ve İlçe Müdürümüz Hamza Ergüt'e ve tüm antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...