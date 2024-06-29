Zaniolo'dan skandal hareket: Galatasaray'ı sosyal medyadan sildi

Süper Lig devi Galatasaray'ın 2022-2023 sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'dan skandal bir hareket geldi.

GALATASARAY İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Geçen sezonun başında kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo, Galatasaray'a geri döndü. Ancak kariyerine sarı-kırmızılı ekiple devam etmek istemeyen İtalyan yıldızdan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili olan tüm paylaşımlarını kaldırdı.

3 GOL ATTI

İtalyan yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig ekibi Aston Villa'da 40 maçta boy gösterdi. Zaniolo söz konusu maçlarda, 3 gol attı.