Zaniolo'dan skandal hareket: Galatasaray'ı sosyal medyadan sildi
Galatasaray'ın Aton Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, taraftarları kızdıran bir harekette bulundu. Yıldız futbolcu, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın 2022-2023 sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'dan skandal bir hareket geldi.
GALATASARAY İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Geçen sezonun başında kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo, Galatasaray'a geri döndü. Ancak kariyerine sarı-kırmızılı ekiple devam etmek istemeyen İtalyan yıldızdan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili olan tüm paylaşımlarını kaldırdı.
3 GOL ATTI
İtalyan yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig ekibi Aston Villa'da 40 maçta boy gösterdi. Zaniolo söz konusu maçlarda, 3 gol attı.