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Zaniolo'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İtalya'ya dönmek istiyorum

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Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, Serie A'ya geri dönmek istiyor. Atalanta ve Fiorentina'nın kendisiyle ilgilenmesi hatırlatılan Zaniolo, Galatasaray'ın bu durumu bildiğini ve bir çözüm bulunacağını söyledi.

Premier Lig takımı Aston Villa ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, geleceğine dair konuştu.

"SERİE A'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

İtalyan basını La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo Serie A'ya geri dönmek istediğini hatırlatarak, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" dedi.

Öte yandan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için, "Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig'de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir" demişti.

Zaniolo'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İtalya'ya dönmek istiyorum

Kaynak: Haberler.com / Spor

Nicolo Zaniolo Galatasaray İtalya Sözler Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Kursat Narin:

kulube maliyetin ver git...

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