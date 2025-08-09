Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniolo, uzun bir aradan sonra yeniden takımının formasını giydi. 745 gün süren sakatlık sürecinin ardından yeşil sahalara dönen Zaniolo'nun performansı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray, Zaniolo'nun dönüşüyle birlikte daha güçlü bir kadroya sahip oldu.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında ligin son şampiyonu Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sarı-kırmızılılar, 3-0'lık net skorla kazandı.
745 GÜN SONRA YENİDEN SAHADA
Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı formayla son resmi müsabakasına 25 Temmuz 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris karşısında çıkan Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina'da geçirdi. Gaziantep FK mücadelesinin 73. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo, 2 yıl 14 gün sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta giymiş oldu.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray kariyerinde daha önce 13 maçta forma giyen İtalyan golcü, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.