Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında ligin son şampiyonu Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sarı-kırmızılılar, 3-0'lık net skorla kazandı.

745 GÜN SONRA YENİDEN SAHADA

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı formayla son resmi müsabakasına 25 Temmuz 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris karşısında çıkan Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina'da geçirdi. Gaziantep FK mücadelesinin 73. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo, 2 yıl 14 gün sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta giymiş oldu.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde daha önce 13 maçta forma giyen İtalyan golcü, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.