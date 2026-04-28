Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 89-78 Yenerek Seride 1-0 Öne Geçti

Güncelleme:
SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Carlos Peruga, Borys Ryzhyk, Thomas BissuelFENERBAHÇE BEKO: Tucker 15, Tarık Biberovic 26, Melli 13, Birch, Hall 4, Baldwin 17, Jantunen, de Colo 4, Colson 8, Silva 2, Boston Jr.

ZALGİRİS KAUNAS: Francisco 15, Williams-Goss 24, Butkevicius, Wright 19, Tubelis 11, Ulanovas 3, Lo 1, Sleva 1, Giedraitis, Birutis 4, Brazdeikis

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko maça "Tucker, Hall, Tarık Biberovic, Melli, Birch" ilk 5'iyle başladı.

Zalgiris Kaunas ise "Francisco, Williams-Goss, Tubelis, Butkevicius, Wright" 5'iyle sahada yer aldı.

Maçın ilk 5 dakikasını konuk ekip Zalgiris Kaunas, 14-9 önde geçti. 6-0'lık seri yapan sarı-lacivertliler, periyot sonuna 2.33 kala 15-14'lük üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu Tarık Biberovic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle 22-20 önde tamamladı. İkinci periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Tucker'ın üst üste bulduğu sayılarla farkı 9 sayı yaptı: 29-20. Farkı daha da açan sarı-lacivertliler devre arasında 18 sayı önde gitti: 47-29.

Üçüncü periyodun başında daha etkili olan Zalgiris Kaunas, periyot sonuna 5 dakika kala farkı 6'ya indirdi: 51-45. Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodu 65-57 önde bitirdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, maçı 89-78 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı.

TRİBÜNLER SARIYA BOYANDI

Fenerbahçe yönetimi, Zalgiris Kaunas maçında tribünlerdeki bütün koltuklara sarı tişört koydu. Taraftarların bu tişörtleri giymesiyle salonda görsel bütünlük sağlandı. Öte yandan pota arkası tribününde ise daha önceki 2 EuroLeague şampiyonluğu ve bu sene Atina'da oynanacak olan Final Four ile ilgili mesajın yer aldığı koreografi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
