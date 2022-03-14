Torrent'ten Beşiktaş'a gözdağı! Galatasaray taraftarına umut dağıttı

Beşiktaş derbisinden önce Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, camiaya umut dağıttı. Torrent, Avrupa'nın önemli liglerinde çok derbiye çıktığını, tecrübeli olduğunu vurguladı.

İşte Torrent'in açıklamaları:

"BAHANEMİZ OLAMAZ"

"Hava durumundan dolayı mecburen İzmir'de çalıştık fakat kendimizi adapte ettik. Ne olursa olsun, bizim için bir bahane olamaz bu. En iyi şekilde hazırlandık ve profesyonel olmamız gerekiyor

"TARAFTARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ"

Galatasaray taraftarları için önemli bir maç. La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'de de büyük maçlarda bulundum. Taraftarlarımızın sürekli bu maçları düşündüğünü biliyorum. Bizim amacımız her zaman bir sonraki maçı kazanmak ve bu maç da Beşiktaş'a karşı.

"TIP BAYRAMINI KUTLARIM"

Bugün Tıp Bayramı. Bütün Türk doktorlarını, sağlık çalışanlarını bugünden dolayı tebrik etmek istiyorum. Onların sadece bir gününü kutlamak olmaz. Her gün yaptıkları şeyden dolayı kutlanmaları gerekiyor. Hepsine çok teşekkür ederiz

"BİR ÖNCEKİNİ KAZANMAK GEREKİR"

Özel bir hafta geçirdik fakat her zaman bir maça hazırlanmanın en iyi yolu, bir öncekini kazanmaktır."

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