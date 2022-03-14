Torrent'ten Beşiktaş'a gözdağı! Galatasaray taraftarına umut dağıttı
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçından önce iddialı açıklamalarda bulundu. İspanyol hocanın, "Bu maçın önemini biliyorum. Ben İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da büyük derbilerde çok bulundum" dedim.
Beşiktaş derbisinden önce Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, camiaya umut dağıttı. Torrent, Avrupa'nın önemli liglerinde çok derbiye çıktığını, tecrübeli olduğunu vurguladı.
İşte Torrent'in açıklamaları:
"Hava durumundan dolayı mecburen İzmir'de çalıştık fakat kendimizi adapte ettik. Ne olursa olsun, bizim için bir bahane olamaz bu. En iyi şekilde hazırlandık ve profesyonel olmamız gerekiyor
Galatasaray taraftarları için önemli bir maç. La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'de de büyük maçlarda bulundum. Taraftarlarımızın sürekli bu maçları düşündüğünü biliyorum. Bizim amacımız her zaman bir sonraki maçı kazanmak ve bu maç da Beşiktaş'a karşı.
Bugün Tıp Bayramı. Bütün Türk doktorlarını, sağlık çalışanlarını bugünden dolayı tebrik etmek istiyorum. Onların sadece bir gününü kutlamak olmaz. Her gün yaptıkları şeyden dolayı kutlanmaları gerekiyor. Hepsine çok teşekkür ederiz
Özel bir hafta geçirdik fakat her zaman bir maça hazırlanmanın en iyi yolu, bir öncekini kazanmaktır."