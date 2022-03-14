Torrent'ten Beşiktaş'a gözdağı! Galatasaray taraftarına umut dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torrent'ten Beşiktaş'a gözdağı! Galatasaray taraftarına umut dağıttı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçından önce iddialı açıklamalarda bulundu. İspanyol hocanın, "Bu maçın önemini biliyorum. Ben İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da büyük derbilerde çok bulundum" dedim.

Beşiktaş derbisinden önce Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, camiaya umut dağıttı. Torrent, Avrupa'nın önemli liglerinde çok derbiye çıktığını, tecrübeli olduğunu vurguladı.

İşte Torrent'in açıklamaları:

"Hava durumundan dolayı mecburen İzmir'de çalıştık fakat kendimizi adapte ettik. Ne olursa olsun, bizim için bir bahane olamaz bu. En iyi şekilde hazırlandık ve profesyonel olmamız gerekiyor

Galatasaray taraftarları için önemli bir maç. La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'de de büyük maçlarda bulundum. Taraftarlarımızın sürekli bu maçları düşündüğünü biliyorum. Bizim amacımız her zaman bir sonraki maçı kazanmak ve bu maç da Beşiktaş'a karşı.

Bugün Tıp Bayramı. Bütün Türk doktorlarını, sağlık çalışanlarını bugünden dolayı tebrik etmek istiyorum. Onların sadece bir gününü kutlamak olmaz. Her gün yaptıkları şeyden dolayı kutlanmaları gerekiyor. Hepsine çok teşekkür ederiz

Özel bir hafta geçirdik fakat her zaman bir maça hazırlanmanın en iyi yolu, bir öncekini kazanmaktır."

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title