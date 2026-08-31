Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası FSM Kortlarında Sona Erdi
Afyon Tenis Masterlar'ın organizasyonu ve FSM Kulüp Başkanı Mehmet Ekmekçi'nin sponsorluğunda düzenlenen Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası, FSM kortlarında oynanan gösteri ve final maçlarıyla tamamlandı. 20 takım ve 40 sporcunun katıldığı turnuvada Sıla-Erdem çifti, finalde Damla-İbrahim çiftini yenerek şampiyon oldu. Turnuva boyunca centilmenlik ve desteğin öne çıktığı organizasyonda toplam 16 ödül sahiplerini buldu.
Afyon Tenis Masterlar adına İbrahim Karakaya'nın organizasyonuyla düzenlenen, FSM Kulüp Başkanı Mehmet Ekmekçi'nin sponsorluğunu üstlendiği Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası, FSM kortlarında oynanan gösteri ve final maçlarıyla sona erdi.
Afyonkarahisar'da tenis severleri bir araya getiren Zafer Mix Cup 2026, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada 20 takım ve toplam 40 sporcu mücadele ederken, organizasyon boyunca sporcular kortta kıyasıya rekabet etti.
Turnuvanın finalinde Sıla-Erdem çifti ile Damla-İbrahim çifti karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen final mücadelesini kazanan Sıla-Erdem ikilisi, Zafer Mix Cup 2026'nın şampiyonu oldu.
Organizasyon yalnızca sportif başarıların değil, centilmenlik, emek ve tenise verilen desteğin de ödüllendirildiği bir turnuva oldu. Turnuva sonunda toplam 16 ödül sahiplerini buldu.