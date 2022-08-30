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Zafer Bayramı'nı havada kutladılar

Spor Haberleri

Zafer Bayramı'nı havada kutladılar

Sivas'ta paraşütçüler Zafer Bayram'ının 100'üncü yıl dönümünü gökyüzünde bayrak açarak kutladı.

Sivas'ta paraşütçüler Zafer Bayram'ının 100'üncü yıl dönümünü gökyüzünde bayrak açarak kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da coşkuyla kutlandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi. Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı'nı paraşütle atlayarak havada kutladı. Türk Bayrağı açan sporcular renkli görüntülere sahne oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zafer Bayram Türkiye Sivas Spor Haberler

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