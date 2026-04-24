Yüzü boyalı minik Eskişehirspor taraftarı babasının kucağında maçı izledi

Eskişehir'de kurulan dev ekranda Balıkesirspor- Eskişehirspor maçını babasıyla birlikte izleyen yüzü boyalı minik taraftar, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, play-off 1. turunda Balıkesirspor ile sahaya çıktı. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç için Eskişehir'de bulunan Kanlıkavak Parkı'nda dev ekran kuruldu. Futbol heyecanı kentin dört bir yanını sararken, yüzlerce taraftar maçı dev ekrandan takip etti. Ellerinde bayraklar ve dillerinde marşlarla takıma destek veren kalabalığın içinde babasının kucağındaki tutkulu bir minik taraftar dikkatleri üzerine topladı. Yüzünde siyah-kırmızı boya bulunan küçük çocuk, Eskişehirspor'un kritik maçını heyecanla izledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı