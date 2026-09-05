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Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Yıl Boyunca Devam Ediyor

Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Yıl Boyunca Devam Ediyor
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde yıl boyunca aralıksız yüzme eğitimi veriliyor. Projeyle çocukların suya alışması ve temel yüzme becerilerini kazanması amaçlanıyor. Başvurular e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında çocuklara yönelik yüzme eğitimleri yıl boyunca aralıksız devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında minikler yüzme eğitimleriyle suyla buluşturuluyor. Çocukların yüzme öğrenmelerini ve su içerisindeki becerilerini geliştirmelerini amaçlayan proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler, yıl boyunca aralıksız sürdürülüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda çocukların yüzme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanırken, aynı zamanda suya alışmaları ve temel yüzme becerilerini kazanmaları hedefleniyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme öğrenmek isteyen çocukları projeye katılmaya davet ederken, eğitimlere kayıt olmak isteyenlerin başvurularını e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebileceğini belirtti. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi ile daha fazla çocuğun yüzme öğrenmesi ve güvenli bir şekilde suyla buluşması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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