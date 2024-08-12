Yüzde bile verdiler! Süper Lig'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen siteye göre, Fenerbahçe bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. İşte diğer veriler ve ihtimaller...
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Söz konusu site, Süper Lig'de küme düşecek takımları da oranladı.
Sitenin yeni sezon tahminleri şöyle;
Gaziantep FK'nin 29 puanla sezonu son sırada tamamlayacağı öngörüldü. Küme düşen 2. takımın 34 puanla Adana Demirspor olacağı tahmin edildi. Sitenin tahminine göre yine 34 puan toplayan Göztepe, ligden düşecek 3. takım olacak. Küme düşecek son takımın ise 35 puanla Bodrum FK olacağı öngörüldü.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda Fenerbahçe şampiyona oluyor.
- 5- Başakşehir: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1)
- 4- Trabzonspor: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1.1)
- 3- Beşiktaş: 76 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 6.3)
- 2- Galatasaray: 91 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 39.9)
- 1- Fenerbahçe: 93 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 51.5)