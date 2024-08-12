Yüzde bile verdiler! Süper Lig'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Söz konusu site, Süper Lig'de küme düşecek takımları da oranladı.

Sitenin yeni sezon tahminleri şöyle;

Gaziantep FK'nin 29 puanla sezonu son sırada tamamlayacağı öngörüldü. Küme düşen 2. takımın 34 puanla Adana Demirspor olacağı tahmin edildi. Sitenin tahminine göre yine 34 puan toplayan Göztepe, ligden düşecek 3. takım olacak. Küme düşecek son takımın ise 35 puanla Bodrum FK olacağı öngörüldü.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda Fenerbahçe şampiyona oluyor.