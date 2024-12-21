Arthur Masuaku, sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan eleştirilerin hedefindeki futbolcu Arthur Masuaku, oyuna girer girmez neye uğradığını şaşırdı.

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, sahaya adımını atar atmaz tribünler tarafından ıslıklandı ve yuhalandı. Siyah-beyazlı tribünler, oyuna girdikten sonra her topla buluşmasında da 31 yaşındaki sol beke ıslıklı tepkisini sürdürdü.

ANONS YAPILDI

Tepkilerin devam etmesinin ardından Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı kulüpten taraftarlara Masuaku'ya özel çağrı yapıldı. Dolmabahçe'de ıslıkların ardından, "Arkadaşlar takımı destekleyin" anonsu yapıldı.

Masuaku'nun oyuna girerken aldığı tepkiler sonrası yüz ifadesi;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS