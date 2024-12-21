Arthur Masuaku, sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maça yedek kulübesinde başlayan Arthur Masuaku, oyuna girerken siyah-beyazlı tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu topu her ayağına aldığında ıslıklı protestosunu sürdürdü. Yaşananların ardından statta anons yapılırken, Masuaku'nun o anlardaki yüz ifadesi ise dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan eleştirilerin hedefindeki futbolcu Arthur Masuaku, oyuna girer girmez neye uğradığını şaşırdı.
TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ
Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, sahaya adımını atar atmaz tribünler tarafından ıslıklandı ve yuhalandı. Siyah-beyazlı tribünler, oyuna girdikten sonra her topla buluşmasında da 31 yaşındaki sol beke ıslıklı tepkisini sürdürdü.
ANONS YAPILDI
Tepkilerin devam etmesinin ardından Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı kulüpten taraftarlara Masuaku'ya özel çağrı yapıldı. Dolmabahçe'de ıslıkların ardından, "Arkadaşlar takımı destekleyin" anonsu yapıldı.
Masuaku'nun oyuna girerken aldığı tepkiler sonrası yüz ifadesi;