Yuvaya geri döndü ama bu kez bambaşka bir görevle! Bojan Krkic, yeniden Barcelona'da
La Liga ekibi Barcelona, altyapı futbol koordinatörlüğü görevine eski futbolcusu 33 yaşındaki Bojan Krkic'i getirdi. Kariyerine 2023 Mart ayında Vissel Kobe'de nokta koyan Krkic, ilk kez teknik ekip kadrosunda görev yapacak. 2005 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takıma yükselen Krkic, Katalan ekibinde 163 karşılaşmada 41 gol, 19 asistlik performans sergilemişti.
Barcelona'da sportif teknik ekip kadrosu şekilleniyor. İspanyol devinin altyapı futbol koordinatörlüğü görevine 33 yaşındaki Bojan Krkic getirildi.
FUTBOLU BIRAKMIŞTI
Futbolculuk kariyerine 2023 Mart ayında Vissel Kobe'de nokta koyan Bojan Krkic, ilk kez teknik ekip kadrosunda görev yapacak.
YUVAYA GERİ DÖNDÜ
2005 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takıma yükselen Bojan Krkic, Katalan ekibinde 163 karşılaşmada 41 gol, 19 asistlik performans göstermişti.