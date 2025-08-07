Yusufeli'nde Çocuklar için Unutulmaz Yaz Etkinliği

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyü Ada Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, çeşitli oyunlar ve yarışmalara katılarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyü Ada Yaylası'nda yaz tatilini geçiren çocuklar için unutulmaz bir etkinlik düzenlendi. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Yaylada kurulan şişme oyun parkı, çocuklara keyifli anlar yaşatırken; bilek güreşi, halat çekme ve geleneksel Türk okçuluğu gibi yarışmalar büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar için düzenlenen bu renkli organizasyon, hem eğlenceli hem de unutulmaz anılara sahne oldu. - ARTVİN

