Yusuf Yazıcı sosyal medyayı salladı! Rusya'dan paylaştı, Trabzon'da yer yerinden oynadı - Haberler

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Yusuf Yazıcı sosyal medyayı salladı! Rusya'dan paylaştı, Trabzon'da yer yerinden oynadı

Haberler.com - Spor
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CSKA Moskova forması giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın sosyal medyadan yaptığı şampiyonluk paylaşımına beğeni yağdı. Lille ile şampiyon olduğu dönemde Fransa sokaklarında "Bize her yer Trabzon" diye bağırdığı anları paylaşan milli futbolcu sosyal medyayı salladı.

38 yıl sonra şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Bordo-mavililerin altyapısından yetişen eski futbolcusu Yusuf Yazıcı da şampiyonluk için geri sayıma geçti.

"BİZE HER YER TRABZON"

Şu anda CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, Lille ile şampiyonluğa ulaştığı dönemde Fransa sokaklarında "Bize her yer Trabzon" diye bağırdığı videoyu sosyal medyadan paylaştı. Bordo-mavili taraftarları mest eden paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Yusuf Yazıcı sosyal medyayı salladı! Rusya'dan paylaştı, Trabzon'da yer yerinden oynadı

Yusuf Yazıcı sosyal medyayı salladı! Rusya'dan paylaştı, Trabzon'da yer yerinden oynadı

Haberler.com - Spor

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Haberler

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