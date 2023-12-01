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Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla tarihe geçti! Avrupa'da ondan daha fazla gol atan yok

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille'in Olimpija'yı mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Yusuf Yazıcı, Fransız takımının Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcusu oldu.

Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında Olimpija'ya konuk oldu. Fransız ekibi karşılaşmayı 2-1 kazanırken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı attığı gol ile tarihe geçti.

AVRUPA KUPALARINDAKİ EN GOLCÜ FUTBOLCU

Olimpija karşısında Lille'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Milli yıldız bu golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarında en golcü futbolcusu oldu.

Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla tarihe geçti! Avrupa'da ondan daha fazla gol atan yok

10 GOLE ULAŞTI

Olimpija karşısında attığı golle Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaştı. Lille'in sosyal medya hesabı milli yıldızı bu başarısından dolayı kutladı.

Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla tarihe geçti! Avrupa'da ondan daha fazla gol atan yok

Kaynak: Haberler.com / Spor

Yusuf Yazıcı Lille Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Ama Avrupa daaaaa milli takımda ise yusufçuk;))))

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