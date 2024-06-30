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Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti

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Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille'e veda ettiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, kulüpten ayrıldı.

"LİLLE SONSUZA KADAR KALBİMDE OLACAK"

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf, yaptığı açıklamada kulüp ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını ifade ederek, "Bu hikayenin sonuna geldik ama Lille sonsuza kadar kalbimde olacak. Sizi asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI VE BAŞARILARI

5 sezondur formasını giydiği Lille'de CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık sezonlarda geçiren Yusuf, bu 5 sezonda Lille formasıyla çıktığı 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans gösterdi. Yusuf, Lille'de bir Fransa Ligi şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Yusuf Yazıcı Sosyal Medya Fransa Lille Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Zeki Anti:

Üzerinde konuşulacak bir oyuncu değil..

31
11
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Karaşal:

Allahım inşallah gs ye gelmez. Amin

14
3
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Gjerj Kastoroiti:

fiss

14
3
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